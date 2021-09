Dal Cretto di Burri di Gibellina il lancio di un pallone meteorologico nella stratosfera. La sfida di tre giovani ingegneri belicini

di: Doriana Margiotta - del 2021-09-19

Quando si parla di ricerca scientifica, di solito si fa riferimento ai grandi studiosi che, con i loro studi, hanno fatto grandi scoperte e hanno sicuramente migliorato la qualità della vita di tutti noi. In Italia la ricerca scientifica, purtroppo, è messa in primo piano solo nella teoria, ma nella pratica i fondi a lei destinata sono molto pochi.

Per questo motivo, molti ricercatori vanno all’estero per poter realizzare i loro progetti e avere maggior riconoscimenti professionali. Per fortuna ci sono delle eccezioni che ci fanno ben sperare. Da qualche mese un gruppo di giovani ingegneri sta mettendo in atto un progetto scientifico che ha una grande valenza dal punto di vista ambientale.

Il team è composto da Emanuele Battiata di Salaparuta, Giuseppe Lo Piano e Pietro Passanante, entrambi di Partanna. Questo gruppo di giovani ingegneri si è posto l’obiettivo di lanciare un pallone meteorologico nella stratosfera, partendo dal Cretto di Burri. La sfida principale sarà non solo quella di farlo partire, ma soprattutto di farlo rientrare in sicurezza, nonostante i forti venti che caratterizzano la nostra isola.

La nostra redazione ha voluto dare risalto a questa iniziativa scientifica, innanzitutto per la valenza ambientale che lo caratterizza, ma anche per sostenere questi giovani studiosi che con grande coraggio e volontà, vogliono mettere sul campo le loro competenze universitarie e rendere parteci l’itera comunità.

Di questo “viaggio nella stratosfera” ne abbiamo parlato con uno di loro, Emanuele Battiata.

Come nasce questo progetto?

“Nasce da una serata tra noi giovani ingegneri, in cui abbiamo confrontato le nostre idee e abbiamo deciso di realizzare un progetto che lanciasse qualcosa a propulsione per fare delle ricerche scientifiche, che riguardassero le nostre sfere di competenze.

Nel periodo di Natale ci siamo dedicati allo studio dei palloni metereologici, che possono arrivare ad una certa altitudine e sono il mezzo più idoneo per studiare la curvatura terrestre. Il nostro obbiettivo è quello di raccogliere dati sperimentali per ricostruire il gradiente di temperatura.

Nato dallo spassionato desiderio di raggiungere vette più alte, questo progetto si pone l’obiettivo di arrivare, o quantomeno, di avvicinarsi all’altitudine di 30 km, circa 3 volte la quota raggiunta da un aereo di linea.

Abbiamo intenzione di portarvi con noi, anche se soltanto in maniera simbolica, nella stratosfera. Speriamo di avvicinare le persone alla scienza e alla ricerca scientifica e spaziale, di fondamentale importanza per il proseguo della specie umana. La finestra di lancio sarà dal 20 al 27 settembre “.

Di cosa si occupa la pagina social “la rete”?

“La pagina nasce un paio di anni fa, perché abbiamo notato che si parla poco d’informazione scientifica sul web. Ognuno di noi tratta gli argomenti che gli competono, ovviamente utilizzando un linguaggio più semplice e di maggior comprensione per poter coinvolgere un maggior numero di utenti, anche quelli solamente appassionati agli argomenti scientifici, ma che non sono degli addetti ai lavori.

È nato tutto per divertimento e passione e ci stiamo impegnando affinché questa pagina di divulgazione possa diventare sempre più visibile“.

Quale è l’importanza scientifica-ambientale di questo vostro progetto?

“Questo primo progetto servirà per valutare la qualità dell’aria, la percentuale di anidride carbonica e di ossido di azoto, senza andare troppo nel dettaglio, e miglioreremo la precisione dei nostri calcoli per i lanci futuri. Inoltre, questo progetto sarà argomento della mia tesi di laurea, ricostruirò dei modelli che calcoleranno la temperatura dal punto di partenza fino a dove arriverà il pallone metereologico.

La Sicilia è un’isola molto ventosa, e questo può creare parecchi problemi per la discesa del pallone. Esso verrà gonfiato con una certa quantità di elio, che per inerzia, lo porterà alla quota desiderata. Il gas interno si espanderà a causa della bassa intensità atmosferica fino ad esplodere. A qual punto entrerà in gioco il paracadute, che accompagnerà il nostro carico, contenete tre GoPro, chiuso in una scatola di polistirolo, sino a terra.

La scelta di partire dal Cretto di Burri è data dal fatto che faremo dei video dell’evento e speriamo di dare risalto, con la nostra iniziativa, al nostro territorio e alle sue bellezze“.

Avete altri progetti in cantiere?

“Al momento no, però questo progetto ci permetterà di approfondire altri argomenti scientifici e faremo sicuramente altri lanci programmati; infatti, nel corso dell’inverno studieremo nuovi progetti. Un aspetto che voglio sottolineare è che non siamo stati soli a realizzare tutto questo, ma abbiamo avuto l’appoggio di aziende locali che hanno creduto in noi. Un modo per avvicinare le persone alla scienza, tramite le aziende che operano nel territorio“.

Vedete un futuro per voi giovani studiosi nel nostro territorio?

“Secondo me dipende dal settore che si è studiato. Abbiamo dalla nostra parte l’entusiasmo della giovinezza e la voglia di realizzare qualcosa di importante. Si può creare un futuro anche qui, ma si deve mettere in conto una percentuale di rischio.

Un aspetto positivo della pandemia, è stato che moltissimi studenti fuori sede sono tornati a casa e hanno riscoperto un territorio che forse prima avevano sottovalutato. Abbiamo riscoperto l’amore per la nostra terra, e penso sarà d’ispirazione per il nostro futuro”.

Una costante di questa intervista è stata l’entusiasmo. Questi ragazzi hanno fatto o stanno concludendo un ciclo di studi molto impegnativo e credono nel grande valore della scienza. Un progetto molto ambizioso, come quello che avverrà a breve, è sicuramente di grande importanza per i risultati che si otterranno, ma sarà anche un vanto per il nostro territorio.

A Emanuele, Giuseppe e Pietro facciamo un grosso in bocca al lupo per questo progetto e per quelli a seguire, e speriamo che possano realizzare i loro sogni anche nella nostra splendida isola. Nel frattempo, godiamoci lo “spettacolo scientifico” che si terrà al Cretto di Burri da lunedì 20 settembre.