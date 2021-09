di: Redazione - del 2021-09-18

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, il quale si rivolge alla Redazione per denunciare una perdita d'acqua in via Pietro Luna. Già tempo fa la perdita, causata da un cedimento del manto stradale, era stata segnalata e sembrava riparata, invece ancora oggi l'acqua continua a scorrere.