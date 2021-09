CVetrano, nuovo regolamento dell'Amministrazione Comunale per la disciplina dei dehors

di: Redazione - del 2021-09-16

In merito alla disciplina dei dehors e dei chioschi, per anni ci sono state situazioni di abusivismo e ciò ha portato l’Amministrazione Comunale a intervenire regolamentando la materia. Il regolamento ha ad oggetto la disciplina per il “rilascio di concessione per le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di uso pubblico, per la collocazione di "Arredo Urbano" ed installazione di "Dehors" esterni ai pubblici esercizi, che non si configurano, in parte come interventi edilizi”.

Le due categorie “Arredo urbano” e “dehors” vengono ampiamente regolamentate con distinzione in varie tipologie per dare una disciplina che sia completa sotto ogni aspetto. I ventuno articoli che compongono il regolamento prevedono:

che le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, che non possono eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività (Art 4);

che l’area "Arredo Urbano" e "Dehors" è destinata all'attività di somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e bevande e non deve essere adibita ad usi impropri e che allo scadere dell'orario disposto per I'interruzione del servizio tavoli e sedie dovranno essere custoditi in modo da impedirne l'uso o ritirati in luogo privato (Art 6);

che gli spazi attrezzati devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario poiché in caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, potrà diffidare il titolare al ripristino del manufatto ed in caso di inadempienza provvede alla revoca ordinando la rimozione (Art 7);

che il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dalle aree attrezzate e in caso di danni a beni di proprietà pubblica, sarà richiesto il risarcimento economico, oltre all’ applicazione delle sanzioni previste (Art 9);

Che l'autorizzazione per area attrezzata con "Arredo Urbano" e l'installazione di "Dehors" è consentita solo per esigenze di carattere temporaneo. Nel caso di esigenze stagionali, l'autorizzazione avrà una durata non superiore a sei. Nel caso invece di esigenze continuative, l'autorizzazione avrà una durata di validità massima i cinque anni dalla data del rilascio e il titolare dell'esercizio è tenuto entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità a presentare una comunicazione con allegata una dichiarazione sostitutiva di notorietà, nella quale dichiari: - che nulla è variato rispetto all'impianto autorizzato (Art 11);

Che l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di "Arredo Urbano" ed installazione di "Dehors" sia essa temporanea che continuativa è soggetta al pagamento della CUP (Art 12).

Il titolare dell’attività interessato potrà presentare domanda presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive. In relazione alle categorie e alla tipologia delle installazioni, saranno attivati distinti procedimenti.