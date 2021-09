Vandali in azione nel Sistema delle Piazze. Distrutto un portone nella notte

di: Redazione - del 2021-09-16

Ancora un danneggiamento, questa notte, nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano dove ignoti hanno distrutto uno dei portoni che fanno da ingresso ad uno dei locali sottostanti gli Uffici comunali.

Un cittadino Andrea Caronna ha così commentato sui social:

"Sistema delle piazze. Ormai terra di nessuno così come tutto il centro storico. Telecamere staccate e spostate verso il cielo. Forse muniti pure di scala vista l'altezza. Credo ci voglia un atto di forza da parte di tutta l'amministrazione in collaborazione con le forze dell'ordine per cercare di restituire al paese un po' di sicurezza in più. Il cittadino ha paura. Quella piazza va riaperta al traffico specialmente nelle ore serali per evitare che diventi il bivacco di drogati e ubriaconi. Si può e si deve fare qualcosa per ritornare a vivere”.