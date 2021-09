"I costi aumentano e anche il prezzo del pane potrebbe salire. No alle polemiche"

del 2021-09-21

A Castelvetrano fa discutere il possibile aumento del prezzo del pane paventato dai panificatori. Un incontro tra quest'ultimi e il Sindaco Enzo Alfano si è svolto nei giorni scorsi presso i locali della ex chiesa Sant’Agostino in via Garibaldi, per discutere delle attuali problematiche legate al continuo aumento dei costi di luce, gas e materie prime. Ai nostri microfoni una giovane panificatrice Sarah Castelli ha spiegato la situazione:

“Posso assicurarvi che non aumentano solo la luce e il gas. È aumentato il grano e quindi la farina, sono aumentati tutti i prodotti derivati da grassi come ad esempio lo strutto e tanto altro. È aumentata praticamente tutta la merce che ci permette di produrre i nostri prodotti.

Sono d'accordo sul fatto che dovrebbero aumentare anche gli stipendi per potersi permettere di comprare il pane a 3€ al kg ma vi assicuro che noi panificatori non lo facciamo solo perché sono aumentati la luce e il gas o perché vogliamo guadagnarci chissà cosa, ma solo ed esclusivamente per riuscire a sopravvivere. L'unica speranza che ci rimane è tornare ai prezzi di prima su tutto non solo sul pane.

Un'ultima osservazione che voglio fare è che quando aumentano le sigarette noi fumatori le andiamo a comprare senza nessuna lamentela, quando aumenta la benzina ci serve per circolare e la mettiamo ugualmente, poi quando si aumenta il pane o altro come tutte le materie prime ci lamentiamo, si punta il dito sui dignitosi lavoratori.”