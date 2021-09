Perché i genitori devono vigilare sull'uso che i bambini fanno della webcam

di: Francesco Accardi - del 2021-09-22

Viviamo in un mondo iperconnesso in cui usiamo dispositivi dotati di webcam per rimanere in contatto con gli altri e per comunicare in contesti professionali. Molte persone non pensano molto alla presenza della webcam una volta terminata l’impostazione dei loro computer, fissi o portatili. Tuttavia, esistono alcune minacce reali legate alle webcam, soprattutto quando sono i bambini a utilizzare i dispositivi che ne sono dotati. Di seguito, vedremo alcune delle ragioni per cui i genitori dovrebbero diffidare delle webcam sui dispositivi usati dai loro figli e che cosa possono fare per tenere i bambini al sicuro.

Le webcam non sono sempre private

La privacy è un concetto molto importante da capire per tutti coloro che usano internet, specialmente per i bambini. Un sentimento comune tra coloro che si preoccupano della privacy online è che tutto ciò che è collegato a internet e che può essere violato, lo sarà. Al giorno d’oggi è facile per le persone con cattive intenzioni accedere alle webcam altrui, soprattutto a quelle integrate nei computer per uso privato, che spesso non hanno la stessa protezione dei computer professionali o aziendali. È quindi importante assicurarsi che i bambini prendano misure appropriate per proteggersi quando non usano le loro webcam, cioè quando possono essere osservati senza che nessuno se ne accorga. Può sembrare paranoico, ma c'è una ragione per cui Mark Zuckerberg tiene la sua webcam coperta con del nastro adesivo.

Adescamento online

Una delle maggiori preoccupazioni per coloro che gestiscono i problemi dei bambini è il crescente verificarsi dell'adescamento infantile . Al giorno d'oggi, è quasi impossibile conoscere tutti quelli con cui i vostri figli parlano online. In passato, l’adescamento avveniva per iscritto, ma con l'accesso sofisticato alla messaggistica video, si è spostato su questo nuovo mezzo di comunicazione.

Essere vigili sull’utilizzo che i vostri figli fanno delle loro webcam, vi permetterà di capire con chi stanno parlando via video messaggistica e di fermare qualsiasi comunicazione con persone sospette.

Le webcam possono essere collocate ovunque

Le webcam sono sui nostri portatili e computer, e ci sono telecamere aggiuntive anche sui nostri telefoni, tablet e TV. Per questo motivo, una webcam puntata direttamente sui vostri figli potrebbe trovarsi in qualsiasi punto della casa. I genitori devono stare attenti a dove si trovano le webcam e ai punti in cui è possibile accedervi. Questo significa che non ci dovrebbero essere webcam nel bagno o nella camera da letto.

Invece, i genitori possono fornire ai loro figli una webcam quando hanno bisogno di usarla in luoghi appropriati della casa. UNA USB Webcam Logitech per esempio, può essere collegata quando necessario e scollegata quando non è in uso per migliorare sia la privacy sia la sicurezza.

I segni di una violazione possono non essere ovvi

Quando un dispositivo viene violato, può essere impossibile saperlo, se non si sa dove guardare. Ci sono molti software per webcam che tengono un registro di quando le webcam sono state utilizzate e per quanto tempo. Questi programmi possono essere uno strumento importante per identificare quando una webcam è stata usata dai vostri figli e quando è avvenuto un accesso da parte di una terza persona malintenzionata .

Le webcam sono incredibilmente utili, ma la loro esistenza e il loro uso possono essere molto pericolosi, soprattutto per i bambini. È quindi importante che i genitori controllino attentamente come i loro figli usano le loro webcam, quando lo fanno e per quanto tempo.