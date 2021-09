Mattarella firma il decreto Green pass, possibile estensione della capienza di stadi e teatri

di: Redazione - del 2021-09-22

Nella giornata di ieri il Presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto Covid che prevede un'estensione del certificato verde. Ad essere interessati dal provvedimento saranno soprattutto i lavoratori del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura. Il provvedimento potrebbe comportare l'aumento al 75-80% della capienza di stadi, palazzetti, teatri e cinema fra fine settembre e inizio ottobre.

Il certificato verde potrebbe dare una mano anche ai gestori delle discoteche, un settore molto colpito dalla pandemia, prevedendo una possibile riapertura con una capienza del 75% col green pass e le mascherine per i locali al chiuso.

Piccole modifiche sono state annunciate anche per quanto riguarda i lavoratori della sicurezza e la possibilità, per le imprese con meno di 15 dipendenti, di sostituire i lavoratori sospesi (perchè non in possesso del green pass) per un totale di 20 giorni in due tranche da 10, fino al 31 dicembre.

Non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo.