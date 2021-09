Anche Castelvetrano presente all’appuntamento nazionale Plastic Free. Ecco da dove si inizierà

del 2021-09-18

Anche Castelvetrano presente all’appuntamento nazionale Plastic Free. Le attenzioni saranno rivolte al tratto iniziale della via SS Trinità, rendendolo decoroso e pulito come è gusto che sia. Il diritto di tutti noi è quello di vivere in luoghi puliti e tutti abbiamo il dovere di mantenerli tali.

“Il nostro piccolo esercito in maglia blu si sta organizzando a Castelvetrano, ci riferiscono gli organizzatori. Siamo agli inizi ma faremo tanta strada. Unitevi a noi, iscrivetevi partecipando a rendere il paese in cui vivi un luogo pulito e dignitoso. Vi aspettiamo in tanti, domenica 26 alle 09.00, con noi anche il fantastico gruppo locale dei Rangers d’Italia.A Castelvetrano Plastic Free c'è”.

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi al link che segue, l'iscrizione è gratuita ma necessaria. https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-castelvetrano/

Vi consigliamo di munirvi di guanti da giardinaggio e di pinze raccogli rifiuti