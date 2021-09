Macari, Carabinieri mettono in salvo una Tartaruga Caretta Caretta appena nata

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-20

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Custonaci, allertati da un privato cittadino, hanno messo in salvo una Tartaruga Caretta Caretta appena nata rimasta incastrata tra gli scogli nel tragitto per raggiungere il mare in località Baia Santa Margherita “Macari”. L’animale, trovato in buono stato di salute, è stato liberato dai militari dell’Arma che, dopo aver sentito il parere del responsabile del WWF, delicatamente permettevano l’ingresso in mare alla tartaruga che in pochi attimi prendeva il largo.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabineri di Trapani.