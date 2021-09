Sub ritrovato morto in località Kartibubbo, indagini in corso

del 2021-09-20

Un sub di 55 anni, Giovanni Marino è morto durante una battuta di pesca in località Kartibubbo. Dalle notizie riportate dal Giornale di Sicilia, l'uomo, originario di Strasatti, si è immerso ieri e non ha più fatto ritorno a riva. I familiari preoccupati hanno lanciato l'allarme.

Sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco che hanno ritrovato il corpo dell'uomo che presentava una ferita, si pensa che probabilmente sia stato colpito da un'imbarcazione. Intervenuti sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto. Attualmente sono in corso le indagini.