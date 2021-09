Il lettore scrive: "Miasmi dalla fognatura di via Victor Hugo"

di: Redazione - del 2021-09-23

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Francesco Lanuto, il quale si è rivolto alla Redazione per segnalare la presenza di un odore sgradevole proveniente dalle fognature nei pressi di via Victor Hugo.

Queste le sue parole:

"Scrivo per segnalare una situazione igienica precaria in via Victor Hugo dovuta alla fuoriuscita di odore di fognatura dal sottosuolo a causa della rottura di un tombino di ispezione della fognatura. Il danno è dovuto probabilmente alle radici dei pini all'interno della scuola Nino Atria e all'asfalto oramai molto usurato e rialzato sempre a causa delle radici. Grazie anticipatamente."