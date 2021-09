Lettore scrive: "La perdita in via Capua era stata riparata, ma continua a scorrere acqua"

di: Redazione - del 2021-09-25

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Nino Ingrasciotta, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare una perdita d'acqua che va avanti da mesi.

Questa la sua segnalazione: "In via Capua, una traversa che dalla via tagliata porta al deposito ferroviario da tempo è stata segnalata una perdita d'acqua corrente, è stata anche riparata, ma la perdita del prezioso liquido continua".