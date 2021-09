Selinunte, Alessandro La Rosa: "Fare turismo non è facile, bisogna creare interesse sul territorio"

di: Redazione - del 2021-09-25

Questa mattina il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato ha incontrato il giovane imprenditore Alessandro La Rosa per parlare di turismo e tanto altro.

Questa la dichiarazione di Alessandro La Rosa: ”Fare turismo non è facile e farlo nel 2021 è ancora più difficile. A breve ci sarà il Giro di Sicilia e ho notato con piacere l’attivazione dell’Amministrazione e dell’Ente Parco, ma noi lo abbiamo appreso soltanto la settimana scorsa, non so dove siano state dislocate le persone interessate, l’importante è che lavori il territorio”.

Poi aggiunge: ”Anche per quanto riguarda il mercatino del giovedì, abbiamo cercato di parlarne con l’Amministrazione prima che fossero prese queste decisioni sulla chiusura delle strade e della ztl. Di fatto, per il mio hotel, l’accesso dalla via Caboto è chiuso dalle 21:30 a mezzanotte e mezza, le vie che interessano noi sono chiuse fino alle 2:30 o nel fine settimana alle 3:30, il mercatino comporta il divieto di accesso dell’unica via secondaria all’hotel, chi è dentro l’hotel e volesse uscire è sequestrato”.

Prosegue il giovane imprenditore: ”Ci vorrebbe un po’ più collaborazione tra noi imprenditori locali, ma ad oggi rimane un discorso utopico, io sono aperto a interfacciarmi con loro. Ad oggi dobbiamo ampliare gli orizzonti, io ho deciso di aprire il mio ristorante anche ad ospiti esterni all’hotel e sto prospettando altri investimenti”.

Poi conclude: ”I dehors fanno confusione, Selinunte non ha grandi strade, però potrebbero servire per incrementare il turismo. In questi ultimi due anni la stagione lavorativa si è concentrata in due mesi. Ci sono delle idee innovative anche per l’inverno, cominceremo ad organizzare qualche serata nel week end. Bisogna creare interesse sul territorio”.