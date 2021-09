CVetrano, Associazione Plastic Free e volontari raccolgono oltre 40 sacchi di spazzatura

di: Redazione - del 2021-09-27

Ieri, domenica 26 settembre, si è conclusa la giornata Plastic Free. Il secondo appuntamento nazionale di raccolta rifiuti in contemporanea in tutt’Italia, che ha visto coinvolte 338 realtà sia nelle grandi città che nei piccoli paesi. In Sicilia 35 appuntamenti, Catania, Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Campobello, Bagheria, Piazza Armerina, Giarre, Bronte e tanti altri tra cui anche Castelvetrano.

I referenti locali e i volontari si sono dati appuntamento, alle 9: 00, all’inizio della via S.S. Trinità, per ripulire dai rifiuti un piccolo boschetto che si trova appunto nell’area spartitraffico della via che conduce alla fantastica area attrezzata della Diga Delia, un’area diventata un deposito di rifiuti.

Così ieri una trentina di persone in tutto, presenti anche diversi bambini e i volontari dei Rangers d’Italia, si sono dati da fare e hanno riempito 50 sacchi di rifiuti, per un totale di circa 400 kg tra plastica, carta, vetro, lattine e indifferenziata assieme a plastica dura e qualche ingombrante. Il tutto in circa tre ore, ma con grande soddisfazione per aver contribuito a rendere decoroso un piccolo scorcio di natura che dovrebbe essere rispettato e amato.

I referenti locali di Plastic Free per Castelvetrano sono Irene Barresi, Emanuela Indiano, mentre i soci attualmente sono tre soci, Manuela Cappadonna, Elisa Cappadonna e Pietro Clemente, un piccolo gruppo che mira a crescere e a coinvolgere sempre più persone per sensibilizzare i propri concittadini al rispetto dell’ambiente e del luogo in cui si vive.

L’adesione infatti ad una realtà come Plastic Free ,che vede oltre 900 referenti in tutta Italia, riuscendo a coinvolgere migliaia di volontari, è stata naturale affinchè anche su Castelvetrano si attui un’azione di sensibilizzazione su più persone possibili sulla pericolosità della plastica, soprattutto monouso.

L’azienda che si occupa della raccolta rifiuti, la Sager Ecoburgus , ha contribuito con la fornitura di sacchi, guanti e ed etichette adesive, ed è stata, a fine raccolta, contatta per provvedere al ritiro dei rifiuti.

“Le azioni di sensibilizzazioni continueranno e ci saranno altri importanti appuntamenti, quindi non possiamo che auspicare una maggiore adesione dei nostri concittadini e una maggiore sensibilità nel rispetto dei nostri luoghi, soprattutto per il bene e la salute delle generazioni future”, affermano i referenti locali. Le azioni di sensibilizzazione di Plastic Free continueranno, sia con le attività di raccolta che con gli incontri nelle scuole, e Castelvetrano sarà sicuramente presente!