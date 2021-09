Covid 19, ecco la situazione aggiornata in provincia. Settantatre gli attuali positivi a Castelvetrano

Covid 19, ecco i dati aggiornati registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di Trapani (23 settembre 2021).

Totale attuali positivi 1313 (ieri 1411) così suddivisi:

Alcamo 152

Buseto Palizzolo 4

Calatafimi Segesta 9

Campobello di Mazara 67

Castellammare del Golfo 45

Castelvetrano 73 (ieri 72)

Custonaci 17

Erice 134

Favignana 15

Gibellina 2

Marsala 190

Mazara del Vallo 104

Paceco 39

Pantelleria 30

Partanna 11

Petrosino 34

Poggioreale 2

Salaparuta 2

Salemi 8

San Vito Lo Capo 17

Santa Ninfa 8

Trapani 281

Valderice 69

Vita 0

Deceduti: 395; Guariti: 17992.

Ricoverati in terapia intensiva: 6 ; Ricoverati in terapia non intensiva: 38.