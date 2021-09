Al via lavori per 80 Mila Euro alla piazza di legno di Marinella di Selinunte

di: Redazione - del 2021-09-26

In foto: lavori in corso piazza in legno selinunte

I commercianti che occupano con i loro gazebi la piazza di legno a Marinella di Selinunte hanno smontato le loro strutture, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Alfano, per dare inizio ai lavori di riqualificazione della stessa superfice di legno, inaugurata il 24 luglio del 2010 e che dopo 11 anni al di là delle manutenzioni sporadiche, necessita di un restyling generale, che parta proprio dalle fondamenta a palafitta. Dall' inaugurazione della stessa, sotto la sindacatura Gianni Pompeo, c’è stata una vera svolta economica per le attività commerciali che vi insistono e la zona è diventata il vero centro pulsante dell’economia della frazione di Marinella di Selinunte,con la presenza di tanti turisti. Da qualche anno i listoni hanno cominciato a cedere e si sono contate parecchie cadute di persone, che hanno intentato causa al Comune ai fini risarcitori. I lavori, per circa 80.000 euro, sono a carico del ”Flag.Gac il sole,l’azzurro tra Selinunte,Sciacca e Vigata”. La ditta che si occuperà dei lavori è la Nblsgroup srl di Favara, che ha effettuato un ribasso del 17,773$%. L’intervento non comporterà riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente, per somme attinte nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020. I lavori consisteranno nella sostituzione di quasi tutto il piano calpestio e delle parti sottostanti ammalorate. Agli interventi tampone del Comune che negli anni passati hanno portato alla verniciatura della stessa piazza, si è aggiunto anche l’impegno economico degli stessi commercianti che hanno più volte provveduto alla sostituzione delle stesse parti ammalorate. I lavori della costruzione della piazza di legno così comunemente chiamata, attigua ai due porti fu realizzata dalla Ditta Francesco Mirrione per un importo di 103.472 euro e dalla Ditta Leonardo Manno per altri 86.375 euro, entrambe di Alcamo. Entro la fine di novembre la piazza dovrà ritornare al suo antico splendore.