Salemi, al via i cantieri per la pulizia e il rifacimento dei marciapiedi

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-24

Al via a Salemi la pulizia e il rifacimento dei marciapiedi deteriorati. L'importo complessivo dei lavori, decisi dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti, è di 151.000 euro. All'opera già da qualche giorno gli operai della ditta 'Socep Srl' che hanno avviato i lavori da via Euripide, nella zona di nuova espansione, e che poi proseguiranno in altri quartieri della città. L'intervento, programmato dall'Amministrazione attraverso il bilancio di previsione, porterà anche all'abbattimento delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi.

"Prosegue l'azione mirata al decoro e alla riqualificazione di ampie zone della città - affermano Venuti e l'assessore ai lavori pubblici Calogero Angelo -. Si tratta di interventi che abbiamo programmato per tempo, che in pochi mesi si sono concretizzati e che confermano l'attenzione verso tutti i quartieri di Salemi".