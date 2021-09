Lettore scrive: "Incivili in via Bartolomeo Amari"

di: Redazione - del 2021-09-27

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Giovanna Dolce, la quale si è rivolta alla Redazione per denunciare la situazione che si verifica in via Bartolomeo Amari durante il fine settimana.

Questa la sua segnalazione:

"Vi scrivo perché vorrei segnalarvi la situazione del centro storico di Castelvetrano che nei week end diventa un luogo dove regnano droga, urine e bottiglie. Spero che col vostro aiuto si possa risolvere qualcosa. Il posteggio che c'è dietro la banca Toniolo, in via Bartolomeo Amari la sera diventa bagno pubblico. Io non posso neanche aprire le finestre.

Tra l'altro ci sarebbe anche un bagno pubblico nuovo in cui sono stati spesi dei soldi ma ahimè è sempre chiuso da diversi anni.

Le telecamere non funzionano o meglio non sono mai accese. Siamo veramente abbandonati a noi stessi e il degrado del nostro paese e l'inciviltà non hanno limiti".