Il Miele Siciliano di Vito Pasquale Salluzzo premiato al Concorso Tre Gocce d’Oro-Grandi Mieli d’Italia

del 2021-09-27

Il “Miele Siciliano” dell'apicoltore Vito Pasquale Salluzzo, prodotto nelle campagne di Castelvetrano è stato premiato nell'ambito del concorso nazionale “Grandi Mieli d'Italia – Tre Gocce d'Oro” svoltosi a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna.

L’apicoltore dopo i riconoscimenti degli anni scorsi anche in questo anno, in cui si sono abbassate le produzioni di circa il 70% in tutta Italia ha ottenuto nuovamente con il Miele di Millefiori il prestigioso riconoscimento di due Gocce d’oro. Il premio afferma l’alta qualità del miele prodotto da Vito Salluzzo. Dalla Sicilia hanno partecipato al concorso 21 campioni di mieli diversi e soltanto quattro apicoltori hanno ottenuto il riconoscimento nazionale.

Nella giornata di domenica 19 settembre 2021 è avvenuta la premiazione del concorso dei mieli Tre gocce d'oro 2021, con la consegna degli attestati di riconoscimento agli apicoltori che si sono distinti con i loro mieli nelle varie sezioni del concorso che anche quest'anno sono: i grandi mieli d'Italia, i mieli da apicoltura biologica, i mieli slow, i mille mieli millefiori, i grandi mieli di Abruzzo, i grandi mieli di Puglia e i grandi mieli di Sicilia.

Dal punto di vista produttivo il 2021 ha rappresentato una stagione apistica drammatica, alla gelata tardiva di aprile è seguito un andamento meteorologico caratterizzato da forte vento sulla generalità del territorio nazionale e da piogge associate a basse temperature al nord.

In Sicilia nelle province di Catania e Siracusa, in seguito al raggiungimento di temperature intorno ai 49 gradi centigradi, si è assistito alla morte o alla sparizione di intere famiglie. Nonostante questa situazione è stata numerosa la partecipazione al Concorso Tre Gocce d’Oro - Grandi Mieli d’Italia, con 1.067 mieli partecipanti, prodotti in ogni parte d’Italia e inviati all’Osservatorio Nazionale Miele da oltre 400 apicoltori.

La qualità dei mieli italiani, alla 41° edizione. resta però sempre alta: Le valutazioni analitiche e sensoriali hanno quindi selezionato i 373 mieli descritti nella guida del concorso (18 con Tre Gocce d’Oro, 145 con Due Gocce d’Oro e 210 con Una Goccia d’Oro).

I mieli sono stati analizzati da due diversi laboratori e sottoposti ad analisi sensoriale da parte di 84 esperti iscritti all’albo nazionale. Si tratta di un’attività intensissima che consente, ogni anno, di fare una fotografia della situazione produttiva italiana e di indicare al consumatore attento i prodotti che eccellono per i diversi tipi e per zone di produzione.

Le api nere sicule di Vito Salluzzo allevate in luoghi idonei alla tutela della specie e l’amore per questa attività danno ogni anno ottimi risultati. Il “Miele Siciliano” di Vito Pasquale Salluzzo continua a distinguersi tra i mieli italiani di alta qualità.