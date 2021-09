Salemi, apre il primo asio nido. Venuti: "Un grande traguardo che va incontro alle esigenze delle famiglie"

del 2021-09-28

Inaugurato l'asilo nido comunale di Salemi, in provincia di Trapani. La struttura, la prima nella storia della città, sarà gestita per un anno dalla cooperativa 'Nido d'argento', che si è aggiudicata il bando del Comune, e ospita otto bambini di età compresa tra i 12 mesi e i tre anni individuati attraverso una graduatoria stilata in base ai parametri economici delle famiglie.

L'investimento complessivo del Comune di Salemi, che ha fornito anche i locali e gli arredamenti per le aule del plesso Montanari, è di sessantamila euro per un anno. All'interno dell'asilo nido tre figure: un educatore, un ausiliare e un coordinatore.

Ad inaugurare l'asilo 'Piccoli passi' sono stati il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore alla Pubblica istruzione, Rina Gandolfo. Tra i presenti anche i responsabili della cooperativa 'Nido d'argento' e il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo 'Giuseppe Garibaldi' Salvino Amico.

"L'apertura del primo asilo nido comunale nella storia della nostra città è un grande traguardo per tutta Salemi - hanno affermato Venuti e Gandolfo -. Un'altra azione concreta che va incontro alle esigenze delle giovani coppie e delle donne che avranno a disposizione un servizio fondamentale: aumentano, infatti, i servizi in città e quindi anche le possibilità per chi resta a Salemi di realizzarsi nel proprio lavoro. Si tratta di un primo passo, l'obiettivo - hanno concluso Venuti e Gandolfo - è di potere ampliare il servizio e accogliere in futuro le richieste di più famiglie".