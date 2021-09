(VIDEO) Parco di Selinunte, Dir. Agrò:"Se non avessimo avuto questa qualità del luogo e dei servizi non avremmo potuto partecipare al Giro di Sicilia"

di: Redazione - del 2021-09-29

In occasione della partenza della seconda tappa del Giro di Sicilia dal Parco Archeologico di Selinunte, il nostro Direttore Avv. Elio ha incontrato il Direttore del Parco Bernardo Agrò.

Questa la dichiarazione del Dir. Agrò: "Se non avessimo avuto la qualità del luogo e i servizi per poter accogliere le persone senza dare fastidio all'apparato monumentale non avremmo potuto presentarci a questo appuntamento. Il personale del Parco è stato eccezionale e voglio ringraziarli,è vero che sono pochi ma fanno per sei.

C'è un progetto di investimento nella riqualificazione dei percorsi. Le stesse persone che hanno lavorato prima senza un progetto efficace, ora lo stanno facendo in virtù di una visione. Questo Parco è unico in Europa.

Noi stiamo partecipando con tutta la Regione Siciliana ad un evento e per questo è stato dettato un programma definito dai vari dipartimenti e lo stanno realizzando. Noi abbiamo i nostri programmi, legati a misure europee e tra poco attiveremo dei lavori".