Campobello di Mazara: arrestato trafficante di droga dai Carabinieri. Deve scontare 18 anni

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-29

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Campobello hanno tratto in arresto un catanese classe 88, B.D. in ottemperanza di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Catania dovendo lo stesso espiare una pena di 18 anni e 10 mesi di reclusione per una serie reati principalmente di droga e traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo, in atto sottoposto alla pena detentiva degli arresti domiciliari presso una comunità sita nel comune di Campobello, era evaso circa una settimana fa e catturato a Giarre (CT) dai Carabinieri della locale Sezione Radiomobile. Sottoposto nuovamente ai domiciliari e collocato sempre presso la stessa comunità i Carabinieri di Campobello avanzavano la richiesta di una misura più afflittiva vista l’insofferenza a quanto disposto dal Giudice.

Notificato il provvedimento, al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani a disposizione dell’A.G.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.