S. Ninfa, al via progetto per i cittadini che versano in stato di disagio economico

di: Mariano Pace - del 2021-09-29

Avviate dagli uffici del comune di Santa Ninfa le procedure per l’attivazione del progetto socio-assistenziale: "Sostegno economico ai soggetti in difficoltà e Servizi Utili alla collettività”.

L’iniziativa avrà la durata di mesi tre, a partire dal prossimo mese di ottobre 2021. In pratica, i cittadini che versano in stato di disagio economico riceveranno un contributo economico. In cambio però dovranno espletare attività lavorativa.

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nell’apposito avviso, dovranno presentare istanza al protocollo del comune entro il 4 ottobre 2021. Tra tutte le domande pervenute sarà stilata relativa graduatoria. Per ogni nucleo familiare potrà essere utilizzato un solo componente.

Sempre il comune di Santa Ninfa è alla ricerca di “operatori” cui potere affidare in gestione il servizio di “Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di alunni disabili gravi frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1 grado delle sciole di Santa Ninfa”. L’importo del servizio ammonta a 38.539,65 euro, per il periodo: dal 25.10.2021 al 03.06.2022. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, dagli operatori in possesso dei requisiti previsti, entro le ore 14,00 del 4 ottobre 2021.

Mentre scadrà il 15 ottobre 2021 il termine per la presentazione delle richieste di rimborso spese di viaggio da parte dei portatori di handicap che frequentano centri di riabilitazione specializzati, a valere per l’anno 2021.