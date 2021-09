Il Giro di Sicilia passa da Partanna: ecco le strade interessate

del 2021-09-28

Tutto pronto per il passaggio nella città di Partanna del Giro di Sicilia 2021, giunto alla 25esima edizione. Mercoledì 29 settembre, alle ore 11, la cittadina belicina sarà attraversata anche da questo storico Giro, come in precedenza dal Giro D’Italia.

Queste le strade interessate: SS118 da via Castelvetrano, via Selinunte, via Padre Rosario Russo – tratto da via Vittorio Emanuele, via Libertà, via La Masa, e proseguirà per la SP 26 in direzione Salaparuta.

“Sono particolarmente contento che la proposta di interessare il territorio sia stata accolta dagli organizzatori favorevolmente – dice il sindaco, Nicola Catania - ivi compresa la ridente località turistica di Selinunte, da dove partirà la tappa, posto che l’evento è in grado di offrire una vetrina promozionale di grande rilievo”.