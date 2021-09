Da Selinunte la partenza del giro di Sicilia in diretta Rai. Ecco il percorso previsto a Castelvetrano

del 2021-09-28

Tutto pronto per la seconda tappa del Giro di Sicilia Selinunte- Mondello. Partenza dal Parco Archeologico ore 10:30 con giro fuori gara per la borgata prima della partenza ufficiale.Prevista la diretta sulla Rai canale 58.

Poi l’arrivo a Castelvetrano con questo percorso : Via del Templi, via Marinella, al semaforo ospedale per via Redipuglia, salita via Chinnici, si gira per piazza Dante e si sale la via Garibaldi, all’inizio Sistema delle piazze si scende per via Pantaleo, passaggio davanti la Chiesa di San Giovanni, per arrivare nella via Milazzo, via Mannone, poi discesa per la via Minghetti, passaggio sotto il ponte che porta alla via Partanna e i ciclisti si dirigeranno verso la Sp n.4 per Partanna.