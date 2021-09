Castelvetrano: incendio nella baraccopoli dei migranti, muore un bracciante agricolo

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2021-09-30

(ph. Giornale di Sicilia)

Tragedia al confine tra Castelvetrano e Campobello di Mazara: un uomo è morto nell'incendio divampato la scorsa notte all'interno del campo di migranti stagionali dell’ex “Calcestruzzi Selinunte”, in via Selinunte. La vittima è un giovane bracciante africano, morto carbonizzato.

Pare che ad innescare accidentalmente l' incendio sia stato un migrante che stava mettendo della benzina in un gruppo elettrogeno.

Il rogo è divampato intorno alle 23 distruggendo tutti gli alloggi di fortuna, circa 200, (creati anche con cartone, eternit e legno) dei migranti che in questo periodo sono impegnati nella raccolta delle olive nel territorio Trapanese. In molti sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo in tempo prima che le fiamme avvolgessero l’intero campo. A fuoco anche due auto di proprietà di alcuni migranti.

Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco di Marsala, Trapani, Castelvetranone Mazara, che hanno lavorato fino alle 4 del mattino e hanno spento le fiamme e stanno ancora bonificando la zona e i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incendio.

Parecchie bottiglie di gpl presenti nel campo hanno messo in pericolo l'operato delle quattro squadre dei vigili del fuoco.

L’ex Calcestruzzi Selinunte, di proprietà di Onofrio Cascio che dal 2010 lo ha dismesso, è da tempo abbandonata e da anni viene occupata dai migranti che raggiungono Campobello di Mazara per la raccolta delle olive.

Il proprietario negli anni ha presentato diverse denunce alle forze dell’ordine per violazione di proprietà privata ma il campo non è stato mai sgomberato. Il villaggio veniva autogestito dagli stessi migranti: c'era un bazar, la zona dove col fuoco veniva riscaldata l’acqua che serviva per le docce e la zona dove veniva macellata la carne.