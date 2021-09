Il Tg2 svela un video di Messina Denaro in auto. Immagini riprese nell’agrigentino

del 2021-09-30

Il volto di Matteo Messina Denaro, numero uno di Cosa nostra, ripreso da una telecamera di sicurezza. A svelate le immagini è stato il Tg2 in un servizio in onda nell’edizione delle 20.30. Le immagini, afferma il servizio della Rai, sono state registrate da una telecamera in strada in provincia di Agrigento, risalgono al 2009 e sono le uniche che inquirenti e investigatori hanno dal 1993. Nelle immagini si vede un suv blu che percorre una strada sterrata in piena campagna. A bordo ci sono due persone: l’autista e, sul sedile del passeggero, un uomo stempiato e con gli occhiali. Secondo investigatori e inquirenti, afferma il servizio, quell’uomo potrebbe essere proprio Matteo Messina Denaro.