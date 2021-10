Vertice ieri con la Prefettura. I migranti non andranno al Pala Puglisi. Ecco dove saranno ospitati

di: Redazione - del 2021-10-01

Il Comune di Castelvetrano, in seguito al Tavolo tecnico convocato nella giornata di ieri dal Prefetto Filippina Cocuzza, aveva messo a disposizione dei migranti sfollati dopo l'incendio dell'Ex cementificio, il Pala Puglisi. La Croce Rossa della città, ieri sera aveva distribuito anche dei sacchi a pelo per far fronte all'emergenza. Tuttavia i migranti hanno rifiutato questa sistemazione.

Mentre nei prossimi giorni è previsto l’arrivo delle unità abitative messe a disposizione dalla Regione Siciliana che dovrebbero essere montate presso l’ex concessionaria Mo Car.

La questione della sistemazione dei migranti è stata anche oggetto di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio a Campobello di Mazara.

All'incontro con il Sindaco Castiglione, gli assessori ed i consiglieri comunali ha partecipato l'On. Carmelo Miceli componente della Commissione Giustizia e Antimafia della Camera dei deputati, Michele Beltrallo Segretario del Partito Democratico di Campobello, Marco Guerriero responsabile Enti locali del Pd Sicilia e Marco Campagna Responsabile Dipartimento Regionale Riforme.

All'incontro grazie all'intervento dell'On. Miceli ha partecipato anche in conference call il Prefetto Michele Di Bari, Capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell’Interno, che ha confermato la possibilità che l’istanza con cui il Comune di Campobello, da diversi mesi, ha chiesto la realizzazione di una struttura recettizia che consenta di sfollare il campo profughi, possa - previe modifiche del relativo progetto - trovare finalmente accoglimento.

Il Capo del Dipartimento Immigrazione, anche a nome del Ministro Lamorgese, ha accettato la richiesta dell’On. Miceli e del Sindaco Castiglione a dare corso, in tempi brevissimi, ad un incontro con i Sindaci dei Comuni di Campobello, Castelvetrano e Partanna, che consenta di individuare soluzione tecnica più utile e rapida per la realizzazione del progetto.