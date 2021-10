(VIDEO)“La mia esperienza, a titolo gratuito, per amore della Città. Piano regolatore e snellimento procedure tra le priorità”. Intervista all’Ing. Taddeo

di: Redazione - del 2021-10-01

Stamane il nostro Direttore ha incontrato l'Ing. Giuseppe Taddeo a cui da poco è stato conferito l’incarico di collaborazione a supporto della Direzione “Urbanistica – Edilizia Privata – Innovazione”.

Questa la dichiarazione dell'Ing. Taddeo che ripercorre la sua carriera fino al nuovo incarico giunto in questi giorni: "All'inizio della mia carriera ero dirigente del settore del patrimonio, ma poi ho concluso come dirigente di tutti i settori tecinici. Ho smesso di lavorare nel 2014 e da allora ho assunto varie consulenze in diversi comuni vicini e lontani. Per me il lavoro è una ragione di vita .

Quando è stato fatto il bando del Comune che ricercava dipendenti in quiescenza, ci sono state una serie di critiche perché si pensava che gratuitamente nessuno volesse assumere l'incarico. L'ho fatto io, intanto perché non riesco a fare la vita da pensionato, poi perché ne so di Castelvetrano, che ha tante problematiche ma che a me piace molto.

Voglio sottolineare che nella mia carriera non ho mai avuto nessun problema di carattere giudiziario. Un altro punto che mi ha spinto ad accettare è che io non ho problematiche di carattere economico, vivo tranquillamente con la mia pensione".

Poi continua:"L'ufficio tecnico è composto da persone che sono stati miei collaboratori e in qualche caso anche amici e avranno in me un punto di riferimento, così come l'Amministrazione e l'opposizione.

Tenendo conto che il Comune sia in dissesto finanziario, mi propongo tra i miei obiettivi lo snellimento di alcune procedure. Un altro problema che ha Castelvetrano è il piano regolatore che non è mai stato approvato dalla Regione. Già la Commissione straordinaria aveva approvato il piano di massima nuovo, ma le norme sul Puc hanno imposto delle variazioni e bisogna rivedere il tutto.

Un altro problema riguarda le buche nelle strade, spesso non si interviene perché mancano le diponibilità economiche nell'immediato. Poi ci sono anche i problemi legati al sistema di smaltimento delle acque, perché il sistema delle fognature è ormai vetusto".

Conclude:"Comunque il mio obiettivo primario è occuparmi del piano regolatore".