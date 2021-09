Incendio all'ex cementificio, Alfano: "È straziante, oggi un tavolo con il Prefetto per trovare soluzioni"

di: Redazione - del 2021-09-30

Un incendio si è scatenato la notte scorsa all'interno del campo migranti stagionali presso l'ex cementificio "Calcestruzzi Selinunte", al confine tra Campobello e Castelvetrano e ha comportato la morte di Omar, un immigrato forse di origini senegalesi. Pare che a causare accidentalmente l'incendio sia stata della benzina messa all'interno di un gruppo elettrogeno. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano, Trapani, Mazara e Marsala che hanno fatto un tagliafuoco per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Sul posto anche il Sindaco di Castelvetrano che ha dichiarato:"Non conosco le dinamiche dell'incidente, ma quello che vedo è straziante, in questi giorni stavamo trovando delle soluzioni, una risolutiva e una temporanea che avrebbero portato queste persone a vivere in maniera civile nei campi che si stavano predisponendo coordinati dalla Prefettura. Si era pensato a dei moduli abitativi da mettere tra Castelvetrano e Campobello. Adesso, questo incidente ci porta a fare tutto con la dovuta urgenza e spero che si possa trovare una soluzione oggi alle 12:30 con il Prefetto che ha convocato un tavolo per una immediata assistenza a questi ragazzi che hanno dato tanto alla nostra comunità".

È scoppiata anche la protesta degli stessi extracomunitari che hanno appeso degli striscioni e bloccato la strada, perché non sanno dove alloggiare.

Questa la dichiarazione di uno dei ragazzi:"Abbiamo un grosso problema, qui è bruciato tutto, dove dormiremo oggi? Sulla strada? Siamo quasi 300 persone e siamo qui per lavorare. Io mi chiamo Abramo e voglio fare un appello, abbiamo bisogno di aiuto, molti dei ragazzi hanno anche perso i documenti".

È necessario trovare al più presto delle soluzioni, non è umano vivere in queste condizioni.