Calatafimi Segesta, camion si ribalta in autostrada dopo uno scontro: un morto e un ferito grave

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2021-09-30

(ph. Giornale di Sicilia)

Ennesima tragedia sulle strade siciliane. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla A 29, in direzione Trapani, e precisamente a Calatafimi Segesta. L'incidente si è verificato tra due veicoli, un mezzo pesante che si è ribaltato e un’autovettura. Una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita. Sul posto l'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente è giunto anche il personale dell'Anas e gli agenti della Stradale per la gestione del traffico e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.