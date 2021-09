CVetrano, l'Ing Giuseppe Taddeo nominato collaboratore a titolo gratuito della Direzione Urbanistica

di: Redazione - del 2021-09-30

La Giunta Comunale di Castelvetrano, con propria delibera ha conferito all'Ing. Giuseppe Taddeo,in quiescenza dal 2014, l’incarico di collaborazione a supporto della Direzione “Urbanistica – Edilizia Privata – Innovazione”.

L'incarico è conferito per un periodo di 12 mesi, non prorogabile né rinnovabile,ma L’amministrazione, qualora si verificassero delle particolari necessità, può decidere comunque la scadenza anticipata dell’incarico.

L’Ing. Giuseppe Taddeo sarà tenuto ad osservare le direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Segretario Generale, sarà coordinato nell’attività di supporto prestata dal Segretario Generale, al fine di rispondere al meglio alle esigenze l’insieme degli Uffici tecnici del Comune che necessitano della sua collaborazione.

Inoltre, potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione agli uffici comunali e non sarà tenuto all’obbligo di rilevazione della presenza in ufficio.