Folgore: domenica torna il pubblico al Paolo Marino, ok della Commissione Pubblico Spettacolo

del 2021-09-30

Tutto pronto per la prima gara a porte aperte per la Folgore al Paolo Marino dove la Commissione Pubblico Spettacolo, alla presenza dell' ingegnere Impallari e dei Vigili del Fuoco, ha dato l'ok alla riapertura al pubblico, con l'utilizzo sia della curva che delle gradinate.

Una corsa contro il tempo da parte della Folgore ma soprattutto del Comune per risolvere alcune criticità che erano emerse durante il precedente sopralluogo.

La squadra, dopo l'inopinata sconfitta di Partinico, ha voglia di un pronto riscatto. Appuntamento domenica alle ore 15,00 contro il Fulgatore che ha già eliminato i rossoneri in Coppa Italia, un motivo in più per la squadra di Stefano Pizzitola di ritornare subito alla vittoria con una prova d'orgoglio.