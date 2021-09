Mazara, Guardia di Finanza sequestra il patrimonio di Dario Messina

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-30

In data odierna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani hanno proceduto all’esecuzione del Decreto di sequestro ex art.19 del D. Lgs. n.159/11, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani nei confronti di MESSINA Dario di Mazara del Vallo, cl. 84, attualmente detenuto, nonché dei componenti del suo nucleo familiare.

Il sequestro ha interessato beni aziendali relativi a due società, l’una operante in ambito edile e l’altra in quello della ristorazione, entrambe con sede a Mazara del Vallo, nonché altri beni ed immobili il cui valore è complessivamente quantificabile in poco più di 140.000,00 euro.

L’esecuzione di tale provvedimento ablativo rappresenta l’esito di approfonditi accertamenti patrimoniali condotti dal personale del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Trapani sul conto del medesimo MESSINA, atteso il ruolo di primo piano esercitato nel mandamento mafioso di Mazara del Vallo nel triennio 2015-2018, tale da determinare, nel maggio di quell’anno, l’emissione nei suoi confronti di ordinanza di custodia cautelare in carcere all’esito dell’operazione di polizia cd. “Anno Zero” coordinata dalla Procura Distrettuale di Palermo.

In particolare, le indagini fecero emergere il ruolo di MESSINA nella promozione e nel coordinamento delle attività della locale consorteria mafiosa - tipicamente quelle di natura estorsiva - esercitato da quest’ultimo avvalendosi dell’interlocuzione con soggetti vicinissimi al superlatitante Matteo MESSINA DENARO.

Determinante si era inoltre rilevato, in tale arco temporale, l’apporto personale fornito dal MESSINA nel curare i rapporti tra le famiglie mafiose del mandamento di Mazara del Vallo, come pure nel gestire la distribuzione dei proventi illeciti ed il sostentamento dei familiari dei detenuti affiliati.

L’attività eseguita si inserisce nella costante azione di aggressione agli interessi economici della criminalità organizzata delle Fiamme Gialle trapanesi e ne rappresenta uno degli obiettivi strategici di primaria importanza, specie nell’attuale congiuntura socio-economica che ancora risente dell’emergenza pandemica in atto.