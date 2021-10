Al via la costituzione della rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belice

del 2021-10-01

In data 30 settembre 2021, presso la Sala Agorà del Comune di Gibellina, si è costituito il Coordinamento dei Sindaci per la programmazione dello sviluppo turistico della Valle del Belice.

Alla sottoscrizione del relativo Protocollo d'intesa, hanno preso parte un primo nucleo di nr. 6 Sindaci ai quali si aggiunge il "Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice" (rappresentativo di oltre nr. 45 imprese ed operatori del territorio), che costituiscono il gruppo degli Enti sottoscrittori della "Rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belice". Nel coordinamento, sono pertanto rappresentati i territori dei seguenti Comuni: Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Salaparuta e Santa Margherita Belice. A margine della Costituzione della "Rete Belice Turismo", è stata realizzata la prima Assemblea degli Enti sostenitori, in esito alla quale è stata chiamata a ricoprire la carica di Presidente del Coordinamento la Sig.ra Marilena Mauceri, Sindaco del Comune di Menfi (AG).

La costituzione della Rete, dichiara la Presidente " dei comuni sottoscrittori rappresenta la dimensione territoriale del sistema turistico che si intende valorizzare, si impegnano a sostenere la presente iniziativa in termini di promozione locale sui rispettivi territori." La sottoscrizione del Protocollo d'intesa, dichiara Giampiero Cappellino del "Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice" che animerà la Segreteria Tecnica della Rete, "è solamente una tappa intermedia di un processo di animazione territoriale che ci ha visti impegnati sui territori ad incontrare i Sindaci e gli operatori, diretto con passione da Lina Stabile (Presidente dell'Associazione Arcadia) e programmato con la finalità di spiegare gli obiettivi che sono alla base di questo importante cammino che il territorio ha già intrapreso e che continuerà nei prossimi giorni presso tutti i Comuni della Valle del Belice che vorranno unirsi alla Rete". Oltre all'elezione della Presidente, la rete ha colto l'opportunità di organizzare la propria presenza digitale sul web deliberando l'apertura di un spazio di lavoro (una sorta di ufficio virtuale) presso la piattaforma online "Progettare per il Turismo" (www.meet-lab.it/turismo), attraverso il quale si procederà a programmare e concertare le attività future della rete.

Infine, l'Assemblea ha deliberato l'attivazione del primo Tavolo Tecnico, che sarà partecipato da un rappresentante per ciascuno dei 7 componenti della Rete, con l'obiettivo di coordinare la partecipazione individuale dei territori dei Comuni aderenti alla Rete, al bando pubblico pubblicato dal GAL "Valle del Belice", rivolto ai territori dei Comuni aderenti al GAL ed avente ad oggetto l'attivazione dell'azione del piano di azione locale destinata al sostegno ed alla creazione di infrastrutture a servizio dello sviluppo turistico dei territori. F.to Sindaco Marilena Mauceri Presidente di "Rete Belice Turismo", la "Rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belice"