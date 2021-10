Folgore sconfitta in casa dal Fulgatore. Primo tempo da dimenticare per i rossoneri

del 2021-10-03

Ancora una sconfitta per la Folgore che in tre gare ha incassato ben nove reti. Una sconfitta sicuramente immeritata che brucia ma che è figlia di un organico sicuramente da rivedere e da rinforzare che pone la Folgore terz’ultima in classifica. Hanno vinto i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla squadra, ma bisogna invertire subito la marcia con un chiarimento su chi vuole sudare la maglia e chi pensa di vivere di passato.Seconda sconfitta di seguito contro un Fulgatore ben messo in campo ed equilibrato nei reparti. Certamente l’assenza di Pisciotta si è fatta sentire ma non basta a giustificare questa sconfitta condita da tre gol subiti già nel primo tempo come era successo a Partinico domenica scorsa .