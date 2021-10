“Energie green per un futuro migliore e sostenibile”. Due importanti articoli scientifici per la castelvetranese Annachiara Genna

di: Doriana Margiotta - del 2021-10-05

Green energy è un tipo di produzione ed utilizzazione dell’energia che permette lo sviluppo sostenibile. Il concetto di green energy comprende tre punti fondamentali: dal punto di vista della produzione, green energy è legata al concetto di produzione di energia rinnovabile; dal punto di vista dell’utilizzazione, significa efficienza e risparmio energetico; dal punto di vista dell’impatto ambientale, green energy implica minor inquinamento.

Si tratta quindi di un approccio ampio che non riguarda solo la produzione energetica, ma anche il suo utilizzo, inserendosi pertanto in un’ottica complessiva di sviluppo sostenibile.

L’energia verde è il risultato di un percorso che ha portato alla consapevolezza che la Terra e le sue ricchezze sono di vitale importanza per tutte le specie viventi e che lo sfruttamento incontrollato delle risorse ha portato a sconvolgimenti climatici e ambientali molto preoccupanti che stanno cambiando profondamente la vita di tutti noi.

Questo argomento è stato il focus principale della nostra intervista ad Annachiara Genna, studentessa del corso magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare, profilo green energies, presso l’Università di Palermo.

Lei insieme alla sua collega Simona, siete state selezionate per la stesura di due articoli scientifici da presentare alla Conferenza internazionale EEEIC 2021. Di cosa trattano i due articoli?

“L’opportunità di partecipare a questa importante conferenza ci è stata proposta dal nostro professore Fabio Massaro dell’Università di Palermo, che ci ha seguite e incoraggiate insieme alla professoressa Eleonora Riva San Severino e all’Ingegnere Francesco Montana, anche loro coautori degli articoli insieme a me e alla mia collega Simona Di Carlo.

I due lavori trattano tematiche differenti, ma con un approccio analitico uguale, in particolare i titoli degli articoli sono rispettivamente “Optimizing the Generation System in a Microgrid with Power, Thermal Energy and Mobility Demands” e “Optimizing Renewable Power Management in Transmission Congestion. An Energy Hub Model Using Hydrogen Storage”.

L'idea nasce da un interesse sull’utilizzo dell’idrogeno come combustibile di nuova generazione per promuovere la riduzione delle emissioni di CO 2 e la copertura del fabbisogno energetico attraverso le energie rinnovabili. Infatti, si è pensato di modellare una microgrid, attraverso un modello di Energy Hub, in cui avviene la produzione di idrogeno mediante il processo di elettrolisi (processo che permette la scissione delle molecole d’acqua in idrogeno e ossigeno) a partire da fonte rinnovabile e il suo successivo accumulo in appositi storage.

L'obiettivo del primo lavoro citato è quello di proporre un metodo per il dimensionamento ottimale dei componenti all'interno dell'Energy Hub per soddisfare la domanda di energia elettrica, energia termica e idrogeno per la mobilità locale in un contesto italiano quale Assago.

Infatti, questo comune offre al pubblico delle colonnine di ricarica per autobus e automobili ad idrogeno ed è provvista di sistemi di teleriscaldamento di cui sono stati analizzati gli andamenti della domanda di calore locale.

Lo studio si basa su una minimizzazione dei costi dei componenti all’interno dell’Hub, valutata attraverso un modello matematico lineare. Per quanto riguarda il secondo articolo citato, questo ha una valenza importante in quanto è uno studio ambientato in Sicilia. È stato analizzato un nodo di Mazara del Vallo in cui vi è una grande produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale l’eolico e una grande probabilità di congestione della rete.

Infatti, lo scopo di questo studio è lo sviluppo di un modello per simulare la congestione nei sistemi di trasmissione elettrica e per identificare la dimensione ottimale della batteria elettrochimica da installare per minimizzare la riduzione della produzione locale di energia rinnovabile.

I due modelli sono stati risolti utilizzando un algoritmo di programmazione lineare intera mista (MILP) disponibile sul software MATLAB. I due articoli sono stati discussi e presentati in maniera telematica giorno 7 e 9 Settembre alla Conferenza Internazionale EEEIC 2021 che quest’anno si è tenuta in Italia, precisamente a Bari e sono stati pubblicati sulla rivista IEEE Xplore.”

Quale valenza assume il lavoro di un ricercatore all'interno di un’azienda che vuole investire nelle energie rinnovabili?

“Quando si pensa alle energie rinnovabili si pensa, inevitabilmente, a ricerca ed innovazione. La ricerca permette di sfruttare le nuove conoscenze per il potenziamento degli impianti esistenti e la scienza è in continua ricerca di soluzioni per ridurre sprechi ed emissioni in atmosfera.

Specialmente se si pensa alle “green energies” queste mirano ad uno stravolgimento degli obsoleti metodi di produzione di energia elettrica basati potenzialmente sullo sfruttamento di risorse fossili, ormai in esaurimento.

Chi ricopre la carica di ricercatore si assume il compito della ricerca che richiede passione, impegno e spirito di sacrificio. Il ricercatore è una figura professionale, preparata e laureata in materie ingegneristiche o chimico fisiche che studia soluzioni innovative, per cui, all’interno di un’azienda è sicuramente di fondamentale importanza.

Le tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente sono in continua evoluzione e questo lo si deve alla ricerca che permette una continua sperimentazione di tecnologie sempre nuove e sempre più eco-friendly. Infatti, secondo me, l’importanza degli articoli che abbiamo presentato sta proprio nello slancio che si è voluto dare all’idrogeno, nel nostro caso, perché la società e ogni azione quotidiana dell’uomo moderno è basata sull’energia in generale, e sicuramente la ricerca è molto importante per ridurre le conseguenze negative sull’ambiente.

Se pensiamo ai mezzi di trasporto, ad esempio, i tradizionali autoveicoli sono alimentati da carburanti provenienti dalla lavorazione del petrolio che è il combustibile fossile per eccellenza, senza la ricerca, nel tempo, non sarebbe mai stato possibile ideare e poi realizzare macchine con motori ibridi, elettrici o ad idrogeno ed è per questo che la figura del ricercatore è importante all’interno delle aziende, soprattutto per quelle che mirano ad investire sulle energie rinnovabili.”

Nel giugno scorso il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha pubblicato sul proprio sito l'avviso per l'affidamento in concessione per due termoutilizzatori pubblici in Sicilia. Sono veramente utili per l'ambiente? Quale potrebbe essere l'impatto sul nostro territorio?

“Questo è un discorso molto ampio perché i pro e i contro sono molteplici e in continuo studio. Il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha promosso la realizzazione di due impianti di cui uno sarà situato in Sicilia Occidentale (nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo o Trapani) e l'altro nella zona Orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa).

Innanzitutto, è importante definire l’'insieme delle operazioni che vanno dalla produzione di un rifiuto urbano fino al suo smaltimento finale, passando per la raccolta, il trattamento, il riciclo e il recupero, che viene definito Gestione Integrata dei Rifiuti. Dopodiché capiamo meglio di cosa stiamo parlando: la termovalorizzazione, anche detta termodistruzione, è un metodo che consiste nel bruciare i rifiuti ottenendo energia che è possibile convertire in calore e/o energia elettrica.

La combustione dei rifiuti può avvenire partendo dal rifiuto tale e quale oppure passando attraverso la conversione in un combustibile intermedio, il CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti). Tale operazione porta ad evidenti vantaggi: una notevole riduzione della discarica annessa all’impianto di incenerimento ed ovviamente una fonte energetica, esiste inoltre la possibilità di utilizzare il CDR in centrali termoelettriche oppure in impianti tipo cementifici dove normalmente si usano combustibili di origine fossile; quindi, sostituire i tradizionali combustibili fossili e ridurre le emissioni legate agli stessi.

L’impatto ambientale degli impianti di combustione dei rifiuti è dovuto alla produzione di macroinquinanti gassosi che vengono rilasciati in atmosfera quali polveri, SOx, NOx, CO, HCl e microinquinanti come metalli pesanti (nichel, piombo, mercurio.).

Pertanto, in un impianto di termodistruzione dei rifiuti, o di termovalorizzazione, sono sempre presenti sistemi di depurazione dei fumi, di inertizzazione dei residui solidi, di trattamento delle acque, etc. che quindi lo rendono sicuro e affidabile in ottica del rispetto dell’ambiente.

Basti pensare che in qualunque processo di combustione le emissioni di inquinanti non sono meno pericolose, ma esistono dei metodi per ridurre le emissioni di inquinanti come quello di inibire la formazione degli inquinanti alla fonte.

I limiti normativi sulle emissioni impongono l’impiego di sistemi di depurazione di gas combusti prima dell’immissione in atmosfera ed in genere si hanno diversi sistemi, ciascuno deputato alla depurazione di un particolare inquinante; di questo suppongo che il Dipartimento sia a conoscenza e saranno sicuramente attuate tutte le misure cautelari e precauzionali del caso che permetteranno alla Sicilia di interfacciarsi con questo innovativo metodo di produzione di energia in maniera sicura.”

Quale è il futuro per il nostro ambiente?

“Purtroppo, ancora le tematiche legate al rispetto ambientale sono poco diffuse ed è molto comune ignorarle o non tenerle a cuore. Secondo me, sarebbe opportuno sensibilizzare quante più persone possibili ed insegnare alle generazioni future il rispetto della Terra che ci accoglie, perché purtroppo (o per fortuna) ne abbiamo soltanto una.

Le tecnologie per il rispetto dell’ambiente non mancano e la ricerca per migliorarne le efficienze è in continua evoluzione; quindi, basta semplicemente incentivare le nuove risorse”

Quali sono i tuoi progetti futuri?

“La mia aspirazione sarebbe riuscire a trovare un impiego nel settore dell’energia per proseguire il percorso che ho iniziato all’università. Ho acquisito degli studi in campo energetico sin dalla triennale che ho svolto all’Università degli Studi di Palermo con grande entusiasmo e interesse; infatti, ho intrapreso la successiva Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare profilo Green Energies ed è quindi comprensibile il perché mi stia molto a cuore poter apportare un contributo alla società in merito a temi importanti come l’ambiente e le risorse rinnovabili.

I miei studi sono incentrati su tutto ciò che riguarda l’energia, non solo le fonti rinnovabili, per questo sono interessata a continuare ad informarmi e tenermi aggiornata sulle tematiche scientifiche e magari, perché no, in futuro promuovere altre tecnologie innovative e scrivere qualche altro articolo scientifico da pubblicare su riviste scientifiche.

Mi auguro che le opportunità che mi si presenteranno mi permettano di contribuire a lasciare un mondo migliore di quello che ho trovato, magari più educato e meno trascurato.”

Ringraziamo Annachiara Genna per averci reso partecipi di questa grande occasione per la sua carriera universitaria. Le auguriamo di realizzare i suoi progetti lavorativi in tempi brevi, perché abbiamo necessità di avere dei professionisti che si occupano di energie rinnovabili a zero impatto ambientale. Si parla moltissimo di green energy, ma spesso le notizie sul web sono contrastanti e ne abbiamo voluto parlare con un’addetta ai lavori, proprio per avere informazioni più chiare e dettagliate.

Il suo percorso universitario è estremamente moderno e di grande interesse non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico, perché l’utilizzo di tecniche all’avanguardia porterà allo sviluppo di un settore che già ora è fonte occupazionale per molti professionisti.

“La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di adottare un’idea che sembra astratta: lo sviluppo sostenibile.” Kofi Annan.