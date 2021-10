CVetrano, interruzione erogazione dell'acqua in alcune vie del centro storico per guasto all'impianto elettrico

di: Redazione - del 2021-10-02

Blackout parziale in via Lazzaretto, via Mazzone, via Mazzini e zone limitrofe per la riparazione degli impianti elettrici per cui per alcune ore mancherà l'acqua. Circa all'una di questa notte è mancata la corrente e ciò ha causato un disservizio parziale all'acquedotto comunale. Al ripristino delle linee elettriche si riattiverà la normale erogazione dell'Acquedotto comunale. Sul posto i tecnici e l'Ufficio tecnico.