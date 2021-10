Tamponamento tra due auto in via Seggio. Sul posto 118 e Polizia Municipale

del 2021-10-03

Una Fiat Croma ha tamponato nella Via Seggio una Lancia Ypsilon 10 guidata da una donna C.M di 30 anni che, dalle prime ricostruzioni, si stava dirigendo verso la zona commerciale di Castelvetrano quando, quasi ferma per scansare una segnalazione di pericolo che esiste da quasi un anno per il cedimento del manto stradale, è stata tamponata dalla Lancia. Sul posto il 118 per soccorrere la donna che pare comunque non abbia riportato danni rilevanti. È probabile per la conducente un colpo di frusta al rachide cervicale. Sul posto la pattuglia della Polizia municipale che ha rilevato il sinistro per accertare l’esatta dinamica.La notizia non è tanto il tamponamento, ma quanto un altro esempio del dissesto delle nostre strade e i tempi lunghi necessari per riparare gli smottamenti .

In Redazione arriva la precisazione da parte degli Organi Comunali che la buca era stata transennata il 18 settembre. Non è la prima volta, affermano i residenti, che si assiste ad un simile smottamento con causa riconducibile al'impianto attuale che non sta tollerando la pressione idraulica che si va a creare.