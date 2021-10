CVetrano, panico in un'abitazione privata a causa di un frigorifero andato a fuoco

di: Redazione - del 2021-10-05

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Piave, dove in un'abitazione privata è andato a fuoco un frigorifero per un probabile corto circuito creando panico all'interno del nucleo familiare anche a causa della fuligine che ha invaso l'appartamento.

Sul posto anche i Carabinieri di Castelvetrano per accertare le cause dell'incendio. È intervenuta anche la Polizia Municipale chiudendo la via Piave al traffico per facilitare l'intervento.