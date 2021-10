Totò Brucculeri è il nuovo allenatore della Folgore. C'è l'ufficialità

del 2021-10-06

Il nuovo allenatore della Folgore è Salvatore Brucculeri, in passato allenatore a Mazara dove ha vinto il campionato di Eccellenza. Totò Brucculeri è stato anche allenatore del Città di Gela in serie D e dell’Enna Calcio. Con la scelta di Brucculeri la Folgore intende rilanciarsi in Campionato dove arriva da tre sconfitte su quattro gare e ben nove goal al passivo. Un trend di marcia che dovrà essere invertito con degli innesti d’esperienza in difesa e in attacco.