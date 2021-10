Stefanio Pizzitola si dimette da allenatore della Folgore dopo l'amara sconfitta di ieri

del 2021-10-04

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano ha reso noto che nella serata di ieri, il responsabile tecnico della Prima Squadra sig. Stefano Pizzitola, ha comunicato alla società le sue dimissioni dall’incarico di allenatore della ASD Folgore militante nel campionato di Promozione.

"La dirigenza - recita la nota stampa - dopo attenta e peculiare valutazione ha accettato nell’odierna giornata la richiesta del tecnico al quale augura le migliori fortune in ambito calcistico e lo ringrazia per l’impegno profuso e mostrato nella sua militanza alla Folgore". Nella giornata di ieri la Folgore ha subito l'ennesima sconfitta dimostrando dei limiti difensivi e in fase di attacco e l'auspicio dei tifosi è che la società possa intervenire sul mercato per garantire maggiore competivitià alla squadra rossonera.