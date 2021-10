(VIDEO) Folgore, inaugurata ieri la sede degli "Irriducibili" alla presenza di alcune vecchie glorie

di: Redazione - del 2021-10-05

Si è inaugurata ieri in un clima festoso la sede del gruppo degli Irriducibili che, assieme agli Old Fans, da sempre sono stati vicini alla Folgore. In via Alcide De Gasperi il nuovo presidente Francesco Cipolla ha fatto gli onori di casa e gradita è stata la presenza di alcune vecchie glorie come Vito Signirello storico capitano e anche allenatore del portiere Angelo Bulgarello , Gianfranco Ruccione e altri che hanno portato il loro saluto.

Un modo per stare tutti uniti per riprendere quella normalità che ultimamente è mancata come quella di potere tifare per la propria squadra.