Marsala, rissa nel centro storico: muore accoltellato un 28enne

di: Redazione - del 2021-10-08

(ph. https://www.tgcom24.mediaset.it/)

Un giovane 28enne è morto durante una rissa avvenuta nel centro storico di Marsala la notte scorsa. Si tratta di Luigi Loria, il quale è deceduto all'Ospedale "Paolo Borsellino". Sono 5 le persone fermate dalla polizia, in particolare due italiani e tre romeni, due di loro sono accusati di concorso in omicidio, uno è indagato per avere sferrato la coltellata.