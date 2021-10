Folgore, Filippo Rallo non fa più parte della rosa della squadra. Amarezza nell’ambiente rossonero

del 2021-10-08

Con amarezza la ASD Folgore Calcio Castelvetrano comunica che il calciatore Rallo Filippo non fa più parte della rosa della Prima Squadra. Il calciatore, da giorni, ha espresso la volontà di non voler più proseguire la sua stagione in rossonero. Nella giornata di oggi, la società ha firmato il trasferimento dello stesso alla ASD Mazarese. Solo per gli ottimi rapporti che intercorrono con la consorella la dirigenza rossonera ha permesso il passaggio definitivo del tesserato. In una settimana particolare per la società, dopo le note dimissioni del tecnico Pizzitola e l’annuncio del nuovo trainer, a poche ore dalla difficile gara di domenica, il comportamento poco elegante del calciatore con la fascia da capitano al braccio ha lasciato senza parole tutto il gruppo squadra e la dirigenza. L’area tecnica della ASD Folgore è fortemente proiettata sul mercato per puntellare l’organico a disposizione del nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Totó Brucculeri.