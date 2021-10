Campobello, erano stati arrestati con l’accusa di aver rubato sabbia. Assolti due fratelli castelvetranesi

di: Redazione - del 2021-10-06

Erano stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara perché sorpresi in flagranza di reato ed in concorso tra loro, a rubare sabbia da un fondo di proprietà privata. Il tribunale li assolve perché “il furto” era avvenuto sul loro terreno.

Una vicenda dai contorni un po' strani che ha visto protagonisti i fratelli castelvetranesi Pietro Bianco di 48 anni e Alberto Bianco di 52 ,che erano stati arrestati nell’ottobre dello scorso anno dai carabinieri di Campobello di Mazara, con l’obbligo di dimora a Castelvetrano.

Il tutto era avvenuto in località di Bosco Angiluffo (ricadente nel Comune di Campobello) mentre i due fratelli erano intenti con i camion a trasportare sabbia. Gli avvocati Maria Saluto di Marsala e Tiziana Favoroso di Castelvetrano hanno invece ottenuto il proscioglimento dall’accusa di furto aggravato con sentenza di non doversi procedere per difetto originario di una delle condizioni di procedibilità.

Dall’istruttoria dibattimentale aggiungono i legali della difesa: ”È emerso, grazie ad un consulente nominato dagli imputati che non era stato commesso nessun furto nel terreno della denunciante, poiché gli stessi si trovavano all’interno del proprio terreno” come accertato anche attraverso le indagini catastali e le documentazioni del Comune.