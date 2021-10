Selinunte, riparata la perdita d'acqua in via Caboto

di: Redazione - del 2021-10-06

Riparata la perdita d'acqua che fuoriusciva dal marciapiede della via Caboto. Si trattava della rottura di un tubo di polietilene. Sono arrivate tante segnalazioni al Comune per lo spreco di acqua il cui flusso corrente non è stato chiuso per evitare, dicono dal Comune, di lasciare a secco tutta la parte bassa della frazione compresi commercianti, bar e ristoranti. Lo scorso lunedì sono arrivati i tecnici di buon mattino e si è provveduto alla riparazione del guasto.