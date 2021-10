Selinunte, lavori al depuratore e al piazzale di legno, fermo invece il cantiere al porto

di: Redazione - del 2021-10-07

Tre importanti cantieri aperti a Marinella di Selinute. I pescatori attendono con ansia la ripresa dei lavori del porto. La buona notizia confermata dall’assessore Stefano Mistretta riguarda il ripristino del pennello del depuratore, che a causa di uno smottamento del terreno era franato, scollegandosi dalle vasche e da un mese circa parte del liquame veniva sversato in mare.

Anche la ditta che ha la manutenzione dell’impianto aveva detto a chiare lettere che non avrebbe mandato gli operai a lavorare nel sito fino a quando questo non sarebbe stato messo in sicurezza. Lo stesso assessore assicura che le vasche di accumulo, non presentano delle criticità statiche dopo una attenta verifica per cui un grosso sospiro di sollievo arriva per questo impianto ormai vetusto e insufficiente per le necessità della borgata turistica.

Anche le pompe di sollevamento collocate davanti lo scivolo del porto vengono monitorate spesso, anche perché il sovrappieno ultimamente è finito nella spiaggetta sotto il muraglione tra le proteste dei bagnanti.

Proseguno invece i lavori sulla vicina piazza di legno dove le maestranze hanno tolto il calpestio ammalorato e dovrebbero sostituirlo con dei nuovi listelloni, dopo avere comunque fatto un’attenta verifica dell’impianto a palafitta che non versa in buone condizioni, anche per le mareggiate violente invernali che arrivano sotto la struttura che tolgono la sabbia molto importante per la staticità della stessa.

Fermi invece i lavori al porto finanziati con i fondi del Patto del Sud, che sarebbero insufficienti per finire quanto prevede il progetto. Pare che si attenda dalla Regione l’approvazione di una perizia di variante, che vada ad impinguare la somma stanziata.

Per i pescatori un altro inverno da affrontare con un porto molto limitato nell’ormeggio a causa della banchina di terra ancora non realizzata e parte dello specchio di acqua occupato da una montagna di alghe accatastate da diversi mesi.