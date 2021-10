Selinunte, Arch. Agrò: "Il Parco non comprende solo Selinunte, è un progetto importante che desta molto interesse"

di: Redazione - del 2021-10-08

Alla presentazione del Dmo avvenuta ieri al palazzo dei Filippini era presente anche il Presidente del Parco della Valle dei Templi di Agrigento nonché Direttore del Parco archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria, Bernardo Agrò.

Questa la dichiarazione del Direttore Agrò a proposito delle attività svolte all'interno del Parco di Selinunte l'estate scorsa:"Il territorio è cresciuto attorno al Parco che non comprende solo Selinunte, ma con la nuova legge istitutiva comprende anche il Museo del Satiro, le Cave di Cusa e il museo di Partanna. Tutto ciò che prima era dentro un recinto adesso va oltre, è un progetto importante che abbiamo portato in rete e Selinunte ha destato molto interesse. Il DMO è fatto per le aziende private e i privati devono convincersi che devono ragionare in termini di unione di forze e non soltanto di attesa e accoglienza"