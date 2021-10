Castelvetrano, incidente la notte scorsa tra un'auto e una moto in piazza Matteotti

di: Redazione - del 2021-10-09

Un violento scontro si è verificato la notte scorsa a Castelvetrano in piazza Matteotti. L'impatto è avvenuto tra un’auto ed una moto 125, che è stata sbalzata sul marciapiede. Le urla del motociclista hanno allarmato una donna residente nelle vicinanze che ha immediatamente avvertito il 118.

Il ragazzo è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele e dopo aver ricevuto le cure necessarie è stato dimesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per valutare le cause dell'incidente.

Una residente ha raccontato alcuni dettagli relativi al sinistro: “Mi sono affacciata subito e a terra c'era un povero ragazzo che urlava: Non scappare aiutami, aiutatemi. Sul momento sembrava che la signora che lo ha investito fosse scappata, ma poi abbiamo visto che si era fermata molto più avanti, forse spaventata dalle urla. Non riesco a capire come abbia fatto il motore a volare fin dietro la vetrina della farmacia. Non c'è stata neppure una frenata”.